Яке релігійне свято відзначається 17 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 17 серпня: традиції та молитви
17 серпня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Мирона

17 серпня у церковному календарі присвячено пам'яті святого мученика Мирона, який віддав своє життя за християнську віру.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 серпня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Мирона

17 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона. Він був священником у місті Ахаї, що в Греції. Під час гонінь на християн за імператора Деція у 250 році, Мирон мужньо виступив на захист своєї пастви. За це його піддали жорстоким катуванням, змушуючи відмовитися від віри, але він залишився непохитним. Зрештою, святого Мирона стратили мечем, і він віддав своє життя за Христа.

Молитви дня

О святий мученику Мироне, у цей день ми згадуємо твоє життя та подвиг віри. Ти, що віддав себе Господу і не злякався мук за Його святе ім'я, молимо тебе: будь нашим заступником перед престолом Божим.

Випроси для нас, Господи, душевну силу та стійкість у вірі, щоб ми, як і ти, могли мужньо протистояти спокусам та життєвим випробуванням. Навчи нас бути вірними християнами та любити ближніх, як ти любив свою паству.

Нехай твоя жертва буде для нас прикладом, а твої молитви допоможуть нам знайти спасіння душі.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 17 серпня пов’язані зі спостереженнями за погодою, що віщувала майбутнє:

  • Якщо погода цього дня ясна та гарна, то осінь буде теплою.
  • Якщо дуже спекотно, у вересні буде багато дощів.
  • Низько пливуть хмари – скоро почнуться затяжні дощі.
  • Цей день вважався «днем коней», тому їх не можна було ображати.
  • Будь-які фінансові справи, особливо великі покупки, вважалися невдалими.

Теги: свята релігія традиції свято календар православна церква

