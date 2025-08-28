Яке релігійне свято відзначається 29 серпня: традиції та молитви

29 серпня в церковному календарі – День Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

29 серпня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого пророка Івана Хрестителя. Його мученицька смерть є символом непохитності віри, а сам він є одним із найшанованіших святих у християнстві.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

29 серпня Православна церква вшановує пам'ять Усікновення голови святого пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. За біблійним переказом, він був обезголовлений за наказом царя Ірода через викриття його гріхів. Ця подія є одним із найтрагічніших моментів в історії церкви, тому день вважається скорботним.

Свято нагадує про важливість вірності своїм принципам і непохитності перед лицем несправедливості. Цього дня віряни дотримуються суворого посту, утримуючись від м'яса, риби, молочних продуктів та алкоголю.

Молитви дня

Молитва до святого Івана Хрестителя

О, великий Предтече і Хрестителю Христовий, всечесний пророче, мученику, який постив і жив у пустелі, учителю чистоти і близький друже Христовий! Тебе благаю, і тобі вдаючись, не відкинь мене від твого заступництва. Очисти мене, гріхами оскверненого, і спонукай увійти, бо ніщо нечисте не входить, до Царства Небесного. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними повір'ями, цей день має особливе значення. Він вважався часом, коли природа остаточно готується до осені.

Народні прикмети: