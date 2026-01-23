За Тимошенко внесено всю заставу

Раніше народна обраниця стверджувала, що не планує вносити визначену судом заставу

За лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко внесено 33 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організацію Transparency International, яка цитує пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

Раніше нардепка стверджувала, що не планує вносити особисті кошти на заставу, яку їй визначив Вищий антикорупційний суд. «Чесно скажу: у мене немає таких особистих фінансів. Тому я не можу внести свої кошти. Проте знаю, що вся моя команда, депутати, члени партії, всі регіональні структури працюють над тим, щоб не дати їм (антикорупційним органам – «Главком») мене арештувати», – зазначила Тимошенко.

Як повідомляли ЗМІ, станом на 20 січня із загальної суми застави 33,2 млн грн, за Юлію Тимошенко було внесено 13,5 млн грн.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

До слова, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.