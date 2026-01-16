Головна Країна Кримінал
Стендап у суді. Журналістка зібрала найяскравіші цитати із засідання у справі Тимошенко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Суддя ВАКС Віталій Дубас зробив цікаві коментарі на засіданні
фото: Sophia Sereda/Facebook

Сьогодні ВАКС обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Засідання запам’яталося не лише процесуальними рішеннями, а й несподіваними репліками судді Віталія Дубаса та учасників процесу. Про це повідомляє «Главком».

Журналістка «BBC News Україна» Софія Середа зібрала найяскравіші цитати із засідання. «Не судове засідання, а суцільний стендап. Особливого шарму цьому дійству додавав суддя ВАКС Віталій Дубас своїми коментарями», – зазначила вона.

Добірка найяскравіших цитат:

  • Тимошенко: Ми просто наполягаємо на публічності цього процесу! Я хочу просто, щоби сотні тисяч очей бачили все буквально від «А» до «Я».
  • Суддя: Ну я не сумніваюсь, що сьогодні пів країни притулилось до екранів. Особливо пенсіонери і пенсіонерки. Навіть моя люба теща, якій 72 роки.

***

  • Адвокат попросив долучити до справи флешку.
  • Суддя: Ну, це – флешка. Я не зчитувач, не знаю, як ви будете дивитись. Може, там якийсь вірус у вас.

***

  • Прокурор: Прошу мені організувати робоче місце таким чином, що представники медіа або сторонні особи не мали можливості знімати моє робоче місце.
  • Суддя: Вам якусь ширму поставити чи шо? Не можу зрозуміти.

***

  • Депутати з групи підтримки Тимошенко: А ми вас створювали! Ми за вас (ВАКС) голосували!
  • Суддя: Слава богу, за мене ви не голосували!

***

  • Суддя: Я вас почую, Юліє Володимирівно, почую кожного!
  • Тимошенко: Так, а це ж гасло Януковича, це його слова!

***

  • Суддя: Хто такий Янукович?
  • Тимошенко: Янукович – це колишній президент України.
  • Суддя: Ну до чого він тут?

***

  • Суддя: Скільки вам треба часу?
  • Тимошенко: Ну, я не знаю, скільки треба часу... Тут стільки доказів!
  • Суддя: У нас не парламент, у нас суд!

***

  • Тимошенко: Це сталінізм! Це тройками вже скоро будуть судити!
  • Суддя: В 37-му році не обирали «запобіжку», Юліє Володимирівно.

***

  • Адвокат: Як Юлію Володимирівну, яка перебуватиме за кордоном, зможуть контролювати засобами контролю?
  • Суддя: Я думаю, що поліцейські із задоволенням поїдуть за кордон для супроводу.

***

  • Адвокат Тимошенко: Мені прикро за цей парламент, якщо його можна підкупити за $10 тис.
  • Суддя: А про яку ціну має іти мова?

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.

Зокрема, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим. 

