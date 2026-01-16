Стендап у суді. Журналістка зібрала найяскравіші цитати із засідання у справі Тимошенко

Сьогодні ВАКС обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Засідання запам’яталося не лише процесуальними рішеннями, а й несподіваними репліками судді Віталія Дубаса та учасників процесу. Про це повідомляє «Главком».

Журналістка «BBC News Україна» Софія Середа зібрала найяскравіші цитати із засідання. «Не судове засідання, а суцільний стендап. Особливого шарму цьому дійству додавав суддя ВАКС Віталій Дубас своїми коментарями», – зазначила вона.

Добірка найяскравіших цитат:

Тимошенко: Ми просто наполягаємо на публічності цього процесу! Я хочу просто, щоби сотні тисяч очей бачили все буквально від «А» до «Я».

Ми просто наполягаємо на публічності цього процесу! Я хочу просто, щоби сотні тисяч очей бачили все буквально від «А» до «Я». Суддя: Ну я не сумніваюсь, що сьогодні пів країни притулилось до екранів. Особливо пенсіонери і пенсіонерки. Навіть моя люба теща, якій 72 роки.

Адвокат попросив долучити до справи флешку.

попросив долучити до справи флешку. Суддя: Ну, це – флешка. Я не зчитувач, не знаю, як ви будете дивитись. Може, там якийсь вірус у вас.

Прокурор: Прошу мені організувати робоче місце таким чином, що представники медіа або сторонні особи не мали можливості знімати моє робоче місце.

Прошу мені організувати робоче місце таким чином, що представники медіа або сторонні особи не мали можливості знімати моє робоче місце. Суддя: Вам якусь ширму поставити чи шо? Не можу зрозуміти.

Депутати з групи підтримки Тимошенко: А ми вас створювали! Ми за вас (ВАКС) голосували!

А ми вас створювали! Ми за вас (ВАКС) голосували! Суддя: Слава богу, за мене ви не голосували!

Суддя: Я вас почую, Юліє Володимирівно, почую кожного!

Я вас почую, Юліє Володимирівно, почую кожного! Тимошенко: Так, а це ж гасло Януковича, це його слова!

Суддя: Хто такий Янукович?

Хто такий Янукович? Тимошенко: Янукович – це колишній президент України.

Янукович – це колишній президент України. Суддя: Ну до чого він тут?

Суддя: Скільки вам треба часу?

Скільки вам треба часу? Тимошенко: Ну, я не знаю, скільки треба часу... Тут стільки доказів!

Ну, я не знаю, скільки треба часу... Тут стільки доказів! Суддя: У нас не парламент, у нас суд!

Тимошенко: Це сталінізм! Це тройками вже скоро будуть судити!

Це сталінізм! Це тройками вже скоро будуть судити! Суддя: В 37-му році не обирали «запобіжку», Юліє Володимирівно.

Адвокат: Як Юлію Володимирівну, яка перебуватиме за кордоном, зможуть контролювати засобами контролю?

Як Юлію Володимирівну, яка перебуватиме за кордоном, зможуть контролювати засобами контролю? Суддя: Я думаю, що поліцейські із задоволенням поїдуть за кордон для супроводу.

Адвокат Тимошенко: Мені прикро за цей парламент, якщо його можна підкупити за $10 тис.

Мені прикро за цей парламент, якщо його можна підкупити за $10 тис. Суддя: А про яку ціну має іти мова?

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.

Зокрема, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.