Повернутись без документів в Україну стане легше: роз'яснення Мінреінтеграції
Посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби
Громадяни України, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, зможуть оформити посвідчення особи для повернення без своєї присутності. Про це інформує Мінреінтеграції.
Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби.
Це можна зробити на підставі звернення:
- одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;
- одного з батьків;
- подружжя;
- повнолітньої дитини;
- рідного брата/сестри;
- офіційного звернення Мінреінтеграції.
Зазначається, що посвідчення готується безплатно протягом 5 днів та діє до 3-х місяців.
Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верещук закликає людей переїжджати у більш безпечні регіони України. Віцепрем’єрка переконана, що переселенці вже навесні повернуться до своїх домівок.
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