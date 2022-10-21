Повернутись без документів в Україну стане легше: роз'яснення Мінреінтеграції

Посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби

Громадяни України, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, зможуть оформити посвідчення особи для повернення без своєї присутності. Про це інформує Мінреінтеграції.

Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби.

Це можна зробити на підставі звернення:

одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;

одного з батьків;

подружжя;

повнолітньої дитини;

рідного брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

Зазначається, що посвідчення готується безплатно протягом 5 днів та діє до 3-х місяців.

Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верещук закликає людей переїжджати у більш безпечні регіони України. Віцепрем’єрка переконана, що переселенці вже навесні повернуться до своїх домівок.