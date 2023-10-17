Україна створила унікальну систему боротьби з безпілотниками
Цілі системи пеленгаторів Eter ворожі засоби зв'язку, ретранслятори, засоби РЕБ та ворожі дрони
Україна виробляє систему пеленгаторів Eter, яка має поліпшити працездатність військової техніки в умовах впливу на неї систем радіоелектронної боротьби російських окупантів. Про те, що собою являє така система пеленгаторів, розповіла маркетинг-директор компанії-виробника Falcons Світлана Браславська в інтерв'ю Defense Express.
Комплекс був створений у досить стислі терміни – з моменту початку роботи над проєктом і до першого успішного бойового застосування комплексу минуло п’ять місяців. Після того як Eter вирушив на передову і його в умовах бойових дій почали застосовувати українські військові, розробники отримували різні відгуки.
«Є військові, які дуже хочуть якнайшвидше отримати нові функції. Та є й такі, хто із задоволенням користуються вже наявними версіями. А є вже й ті, які чекають з ремонту комплекси, раніше пошкоджені на фронті. Сьогодні у Falcons працюють над виконанням низки замовлень для Сил оборони України – комплекси закуповують переважно приватні компанії та волонтерські фонди», – розповіла журналістам Світлана Браславська.
Що собою являє пеленгатор Eter
Комплекс складається з трьох пеленгаторів, які пов'язані між собою в мережу. Відповідне програмне забезпечення здійснює опрацювання даних і передає їх оператору та в штаб. За потреби комплекси з трьох пеленгаторів можуть бути об'єднані в ширшу систему, але загалом у Falcons мають гнучкий підхід до замовників, тож комплектація кожного комплексу обговорюється індивідуально. Серед цілей такого комплексу – ворожі засоби зв'язку, ретранслятори, засоби РЕБ, а також і ворожі дрони.
Технічні характеристики пеленгатора Eter
- тип пристрою – портативний (можна переносити пішки або встановлювати стаціонарно);
- функції – перехоплення пристроїв, що випромінюють радіосигнали; визначення ділянки, з якої надходять сигнали;
- робочі цілі – дрони або засоби зв'язку, ретранслятори та засоби радіоелектронної боротьби;
- склад – три пеленгатори, радіомодуль, система зв'язку і система автономного живлення, установчі комплекти для встановлення антенно-фідерних систем (за необхідності);
- ціна – $25 тис.
У компанії пропонують як варіанти для маневрових груп, які діють у сірій зоні без транспортних засобів, так і стаціонарні варіанти або ж призначені для встановлення на бронетехніку.
Нагадаємо, до Альянсу оборонних компаній приєдналося вже майже 60 компаній. Вони виготовлятимуть зброю спільно з Україною.
До слова, військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою. Завдяки цьому Україна зможе ефективніше забезпечувати Сили оборони безпілотниками на фронті.
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