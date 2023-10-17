Україна створила унікальну систему боротьби з безпілотниками

Цілі системи пеленгаторів Eter ворожі засоби зв'язку, ретранслятори, засоби РЕБ та ворожі дрони

Україна виробляє систему пеленгаторів Eter, яка має поліпшити працездатність військової техніки в умовах впливу на неї систем радіоелектронної боротьби російських окупантів. Про те, що собою являє така система пеленгаторів, розповіла маркетинг-директор компанії-виробника Falcons Світлана Браславська в інтерв'ю Defense Express.

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Комплекс був створений у досить стислі терміни – з моменту початку роботи над проєктом і до першого успішного бойового застосування комплексу минуло п’ять місяців. Після того як Eter вирушив на передову і його в умовах бойових дій почали застосовувати українські військові, розробники отримували різні відгуки.

Необхідність створення пеленгатора була продиктована сучасними вимогами війни фото: Falcons

«Є військові, які дуже хочуть якнайшвидше отримати нові функції. Та є й такі, хто із задоволенням користуються вже наявними версіями. А є вже й ті, які чекають з ремонту комплекси, раніше пошкоджені на фронті. Сьогодні у Falcons працюють над виконанням низки замовлень для Сил оборони України – комплекси закуповують переважно приватні компанії та волонтерські фонди», – розповіла журналістам Світлана Браславська.

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Що собою являє пеленгатор Eter

У компанії пропонують як варіанти для маневрових груп, які діють у сірій зоні без транспортних засобів, так і стаціонарні варіанти фото: Falcons

Комплекс складається з трьох пеленгаторів, які пов'язані між собою в мережу. Відповідне програмне забезпечення здійснює опрацювання даних і передає їх оператору та в штаб. За потреби комплекси з трьох пеленгаторів можуть бути об'єднані в ширшу систему, але загалом у Falcons мають гнучкий підхід до замовників, тож комплектація кожного комплексу обговорюється індивідуально. Серед цілей такого комплексу – ворожі засоби зв'язку, ретранслятори, засоби РЕБ, а також і ворожі дрони.

Технічні характеристики пеленгатора Eter

тип пристрою – портативний (можна переносити пішки або встановлювати стаціонарно);

функції – перехоплення пристроїв, що випромінюють радіосигнали; визначення ділянки, з якої надходять сигнали;

робочі цілі – дрони або засоби зв'язку, ретранслятори та засоби радіоелектронної боротьби;

склад – три пеленгатори, радіомодуль, система зв'язку і система автономного живлення, установчі комплекти для встановлення антенно-фідерних систем (за необхідності);

ціна – $25 тис.

У компанії пропонують як варіанти для маневрових груп, які діють у сірій зоні без транспортних засобів, так і стаціонарні варіанти або ж призначені для встановлення на бронетехніку.

Нагадаємо, до Альянсу оборонних компаній приєдналося вже майже 60 компаній. Вони виготовлятимуть зброю спільно з Україною.

До слова, військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою. Завдяки цьому Україна зможе ефективніше забезпечувати Сили оборони безпілотниками на фронті.