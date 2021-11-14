Лікар назвав симптоми «Дельта»-штаму Covid-19, через які його плутають з іншою хворобою
Хворі на Covid-19 скаржаться на нудоту та втрату ваги
Багато людей плутають ранні симптоми Covid-19 з отруєнням. Кандидат медичних наук Андрій Роханський порадив у такому разі негайно проходити тестування та розпочинати лікування. Про це пише УНН.
«Штам «Дельта» у списку симптомів має нудоту. Відповідно – люди мало їдять та слабшають. Дехто вважає, що вони отруїлися. Тобто, хвороба починалася з таких симптомів, що людям здавалося, що вони вчора з’їли щось не те. Але насправді це був коронавірус. Якщо людина в принципі не схильна до вживання неякісних продуктів, то потрібно одразу тестуватись та лікуватись», – пояснив лікар.
Головний наслідок коронавірусу – це середня чи тяжка форма, що виникає внаслідок вірусної пневмонії, нагадує Роханський.
«І це нікуди не поділося. Ті, хто потрапить до реанімації, грають у рулетку зі своїм життям. Зрозуміло, що ми втомилися, але наближається чергова хвиля епідемії, і в першу чергу потрібно вакцинуватися, тому що ми самотужки створюємо колективний імунітет. Якщо у нас є вакцина, то ми маємо її використовувати та вакцинуватися», – резюмував Роханський.
Раніше повідомлялося, на який день хвороби чекати сюрпризів від нового штаму коронавірусу.
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