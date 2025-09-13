Головна Країна Суспільство
Приїхав за дев’ять тисяч кілометрів, щоб будувати баню. Полонений окупант розвеселив історією своєї служби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Приїхав за дев’ять тисяч кілометрів, щоб будувати баню. Полонений окупант розвеселив історією своєї служби
Від пекельного копання окупанта врятували Збройні сили України
Командування вирішило відправити Сергія із Находки у відрядження аж у Курську область, аби він будував там для війська бані

Прапорщик на ім’я Сергій служив техніком у прикордонних військах Федеральної служби безпеки РФ в місті Находка Приморського краю. Це приблизно за дев’ять тисяч кілометрів від кордону з Україною. Як інформує «Главком», у інтерв’ю Дмитру Карпенку окупант розповів кумедну історію про те, як опинився в полоні.

Річ у тім, що командування вирішило відправити Сергія із Находки у відрядження аж у Курську область, аби він будував там для війська бані та туалети. Ближче фахівців для цього завдання якось не знайшлося. Полонений прапорщик стверджує, що такі споруди раніше зводити йому не доводилося. Та й проєкту ніякого не було. Так, накидали на папері приблизний вигляд «на око», і взялися до роботи. У результаті за два місяці п’ятьом окупантам вдалося побудувати один туалет та баню. Техніки ніякої не було, копали вручну.

«Екскаватор би не під’їхав, його би спалили», – розповідає про умови роботи Сергій.

Від пекельного копання окупанта врятували Збройні сили України. Вони зайшли в Курську область та взяли Сергія і його побратимів у полон.

Раніше журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Теги: історія полон росіяни Курщина

