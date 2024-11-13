Зеленський повідомив, коли Україна отримає шосту систему ППО Iris-T від Німеччини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олафом Шольцом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО Iris-T надійде в Україну до кінця 2024 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що сьогодні провів телефонну розмову з Олафом Шольцом та подякував йому за двосторонню оборонну допомогу Німеччини.

«Канцлер Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. Також ми обговорили постачання ППО в наступному році та перспективи додаткової допомоги засобами ППО від Німеччини», – йдеться у заяві.

Iris-T – зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині. Комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ. За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України.