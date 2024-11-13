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«Тисяча Зеленського». Українські банки попередили клієнтів про нову шахрайську схему

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Тисяча Зеленського». Українські банки попередили клієнтів про нову шахрайську схему
Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки, згідно з якою кожен українець зможе отримати 1 тис. грн
фото з відкритих джерел

Шахраї поширюють у мережі фейкові повідомлення від Мінсоцполітики про отримання тисячі гривень

У мережі шахраї поширюють посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави. Так, українські банки почали надсилати клієнтам інформаційні повідомлення з попередженнями.

Один із банків закликав не довіряти подібним повідомленням й у жодному разі не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити на сумнівних сайтах дані своїх карток.

Банки закликають українців не довіряти шахраям та не переходити за сумнівними посиланнями
Банки закликають українців не довіряти шахраям та не переходити за сумнівними посиланнями
скріншот

Зазначається, що інформацію про виплату «тисячі Зеленського» буде надіслано в груді цього року, коли власне й і запрацює програма.

Як повідомлялося раніше, уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1 тис. грн буде розміщена на офіційних ресурсах уряду України. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми зимова «єПідтримка» буде здійснюватися через офіційний застосунок «Дія».

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

Раніше повідомлялося, що уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

До слова, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

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Теги: шахрайство Міністерство соціальної політики банк українці соцвиплати

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