У Києво-Печерській лаврі після обшуків засідає синод УПЦ

На сеноді розглядатимуть питання церковного життя

Сьогодні, 23 листопада, у Києво-Печерській лаврі планується засідання синоду Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

«На сеноді розглядатимуть питання церковного життя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед сенодом митрополит Онуфрій провів літургію.

ВІдомо, що останнє засідання синоду УПЦ МП відбулось 12 травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що нардепи від фракції «Європейська Солідарність» зареєструвала проєкт закону, що має на меті заборону діяльністі Російської православної церкви на території України.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Сьогодні СБУ повідомила результати обшуків.

18 фото На весь екран

































фото: СБУ

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».