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ПФУ попередив українців про наслідки помилок у документі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ПФУ попередив українців про наслідки помилок у документі
Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ
фото: gre4ka

Українців закликали уважно заповнювати дані осіб, на користь яких здійснюються оплати 

Українцям значно спростили сплату добровільних внесків, що особливо зручно для осіб, які через війну виїхали за кордон. Для перерахування коштів достатньо лише скласти договір в електронній формі, і про те, що буде в разі допущення помилки в документі, розповідає ПФУ.

Скористатись можливістю можуть робити як особи зі статусом застрахованої, так і ті, хто не має такого статусу, але досягли 16-річного віку. Крім того, передбачена можливість оплати страхових внесків за користь третіх осіб.

ПФУ підкреслив, що договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису, «Дія.Підпис» або системи GOV.ID.

Повідомляється, що, якщо при укладенні договору приєднання людина зробила помилку в прізвищі, але при цьому правильно вказала інші реквізити, які дозволяють ідентифікувати особу, за яку проводиться платіж: реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, – такий платіж буде враховано при розрахунку майбутньої пенсії. В інших випадках можуть бути проблеми із зарахуванням коштів. 

Пенсійний фонд попередив, що для уникнення непорозумінь при укладенні договору на добровільну участь необхідно уважно вносити дані про особу, на користь якої здійснюється платіж. Для цього можна використовувати можливості запропонованої на порталі форми щодо автоматичного заповнення обов’язкових полів за даними з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розмір та періодичність внесків кожен українець визначає самостійно після укладання договору, а всі сплачені кошти реєструються та враховуються у страховому стажі. Кожні 100 гривень сплаченого внеску можуть збільшити майбутню місячну зарплату, яка враховуватиметься для розрахунку пенсії, приблизно на 455 гривень.

Нагадаємо, в Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку. Зазначається, що новий алгоритм нарахування пенсії буде враховувати відпрацьований стаж та сплачені внески, а також буде завжди прив'язаний до якихось базових величин.

Теги: стаж страхування кордон Пенсійний фонд документи

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