Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Європа планує переконати Трампа відмовитися від поступок Кремлю
фото із відкритих джерел

План Трампа, що передбачає припинення вогню та заморожування війни з передачею Росії частини українських територій, є вкрай неприйнятним для Києва та Брюсселя

На тлі зростаючого занепокоєння в Європі щодо можливого «мирного плану» Дональда Трампа для України, аналітики вважають, що Київ та його європейські союзники не зможуть прямо відхилити пропозицію колишнього президента США. Замість цього вони оберуть стратегію затягування часу та спроб переконати Трампа змінити свою позицію. Таку думку висловив шеф-редактор міжнародного відділу телеканалу Sky News Домінік Вагхорн, пише «Главком».

«Європа та Україна не можуть повністю відкинути цей план та ризикнути зіпсувати відносини з Трампом. Вони будуть тягнути час і, попри всі очевидні факти, сподіватися, що його все ж таки вдасться умовити залишити ряди прихильників Кремля», – йдеться у передовиці Вагхорна на сайті телеканалу.

Американський портал Axios з посиланням на джерела 19 листопада повідомив, що США проводять «таємні консультації» з РФ щодо розробки нового плану щодо врегулювання війни в Україні. 

За даними Financial Times, Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що за первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною. Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають «повну амністію за свої дії під час війни».

Раніше американська адміністрація Дональда Трампа представила «мирний план» для України, що складається з 28 пунктів. Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни. 

Читайте також:

Теги: Європа Україна обмеження переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Процес перемовин між США та Китаєм буде довгий
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
31 жовтня, 13:02
Путін хоче доламати світовий безпековий порядок
Трамп досі бачить у Путіні партнера? Що робити Україні
4 листопада, 16:02
Адвокат підозрюваного заявив, що він оскаржить рішення про екстрадицію
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
27 жовтня, 14:30
Ціни на картоплю зросли, а площі під нею зменшилися через війну
Вирощування картоплі в Україні: експерти пояснили, що кардинально змінилося
30 жовтня, 14:21
«Коли я була маленькою, то уявляла собі 50 саме так», – пожартувала Могилевська в шубі
Майже Шапокляк. Могилевська гучно святкує 50-річчя у Палаці «Україна» (відео)
2 листопада, 14:34
Кремль готує масове переселення жителів Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу до Сибіру
Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру
13 листопада, 17:47
Мерц і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
13 листопада, 15:16
Україна першою захистить інфраструктуру «Стіною дронів»
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
14 листопада, 19:26
Як наголосив секретар РНБО, держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї
Україна відновлює експорт зброї: виробники зможуть продавати «надлишки» за кордон
7 листопада, 15:41

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua