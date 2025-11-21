«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа

План Трампа, що передбачає припинення вогню та заморожування війни з передачею Росії частини українських територій, є вкрай неприйнятним для Києва та Брюсселя

На тлі зростаючого занепокоєння в Європі щодо можливого «мирного плану» Дональда Трампа для України, аналітики вважають, що Київ та його європейські союзники не зможуть прямо відхилити пропозицію колишнього президента США. Замість цього вони оберуть стратегію затягування часу та спроб переконати Трампа змінити свою позицію. Таку думку висловив шеф-редактор міжнародного відділу телеканалу Sky News Домінік Вагхорн, пише «Главком».

«Європа та Україна не можуть повністю відкинути цей план та ризикнути зіпсувати відносини з Трампом. Вони будуть тягнути час і, попри всі очевидні факти, сподіватися, що його все ж таки вдасться умовити залишити ряди прихильників Кремля», – йдеться у передовиці Вагхорна на сайті телеканалу.

Американський портал Axios з посиланням на джерела 19 листопада повідомив, що США проводять «таємні консультації» з РФ щодо розробки нового плану щодо врегулювання війни в Україні.

За даними Financial Times, Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що за первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною. Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають «повну амністію за свої дії під час війни».

Раніше американська адміністрація Дональда Трампа представила «мирний план» для України, що складається з 28 пунктів. Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.