Під час війни в Україні зафіксовано 124 випадки сексуального насильства, – ООН

В ООН вважають, що реальні цифри постраждалих від сексуального насилля під час війни в рази більші

Наявні дані - лише верхівка айсберга і не відображають масштабів сексуального насильства

Через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україні зафіксовано 124 випадки сексуального насильства. Про це повідомив спецпредставник генсека ООН з проблем сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен.

«В Україні, за даними спецпредставника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами Паттен, наявні дані - лише верхівка айсберга і не відображають масштабів сексуального насильства в умовах війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.

У звіті йдеться, що правильно оцінити масштаби порушень складно, оскільки постраждалі від сексуального насильства часто не хочуть або не можуть бути опитані.

Проте УВКПЛ підтвердило 23 випадки сексуального насильства, які «переважно приписують російським збройним силам».

Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.