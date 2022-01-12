Пішла з життя відома видавчиня Олена Чернова

Незмінний видавець Vogue UA померла через тривалу хворобу

12 січня стало відомо, що пішла з життя незмінний видавець українського Vogue (щомісячний жіночий журнал про моду, красу та стиль) Олена Чернова. Повідомлення про її смерть опубліковане на сайті «Медіа група Україна».

Також повідомляється, що причиною смерті Чернової стала хвороба.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Олени Чернової. Вона була дивовижною, глибокою, мудрою людиною та видатним професіоналом, – зазначив СЕО «Медіа групи Україна» Євген Бондаренко.

За словами Бондаренка, Олена зробила дуже багато знакових для української медіа-індустрії проєктів, і найважливішим та улюбленим для неї був Vogue UA.

«Для команди Vogue UA Олена була винятковим наставником та другом. Вона не знала жодних перешкод на шляху до успіху, була відкрита до найнеймовірніших ідей та проєктів, була здатна надихнути на, здавалося б, недосяжне.

Завдяки її грамотному менеджменту українське видання Vogue стало одним з найяскравіших і прогресивних у міжнародній сім'ї Vogue», – зазначив Пилип Власов, головний редактор Vogue UA.

«Олена Чернова померла І повірити у це неможливо. І прийняти сил немає. Прощання обов'язково буде, трохи згодом, я напишу.

Олена була незмінним видавцем Vogue.ua, але робило її великою не це. Вона вміла робити Велике.

Наприкінці грудня, зовсім без сил, я поїхала обійняти її на новорічну вечірку Vogue. Як добре, що поїхала. Що обіймала. Що ми багато говорили та сміялися.

Такою її пам'ятатиму – розкішною, світлою, сповненою життям та любов’ю», – написала на своїй Facebook-сторінці директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій холдингу СКМ Наталія Ємченко.

нагадаємо, 11 січня на 47-му році життя помер російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський.

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