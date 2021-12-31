Померла одна з найменших жінок світу

Громадянка Туреччини Еліф Коджаман померла у віці 33 років

Одна з найменших жінок світу турчанка Еліф Коджаман померла на 34-му році життя. Раніше вона потрапила до лікарні з пневмонією. Про це повідомляє Mirror.

Коджаман госпіталізували у вівторок, 28 грудня. Однак у лікувальній установі її стан погіршився.

Жінка померла від поліорганної недостатності, спричиненої пневмонією.

У 2010 році Коджаман увійшла до книги рекордів Гінесса як найменша жінка планети. Її зріст становив 72,6 сантиметри.

У 2011 році титул було передано американці Бріджіт Джорждан, яка була нижчою на 3,6 сантиметра. Зараз же рекордсменка - Джоті Кісанджі Амджіїз Індії зі зростом 62,8 сантиметра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки. Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.

Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.

Нагадаємо, раніше японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження.

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