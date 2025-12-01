Головна Країна Суспільство
Після атаки РФ є відключення світла у декількох областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Після атаки РФ є відключення світла у декількох областях
фото: dtek.com (ілюстративне)

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії

Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

«Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, унаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у п'яти населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

Нагадаємо, у понеділок 1 грудня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Раніше голова «Укренерго» розповів, чи послаблять графіки відключень світла. За словами Віталія Зайченка, після останнього обстрілу по енергоструктурі було зафіксовано чимало пошкоджень, наслідки яких вже оцінили.

