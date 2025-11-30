Головна Країна Події в Україні
Відключення світла 1 грудня: де і коли не буде електрики у перший день зими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відключення світла 1 грудня: де і коли не буде електрики у перший день зими
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
фото: glavcom.ua

За вказівкою «Укренерго» графіки відключень в усіх регіонах застосовуватимуться цілу добу

У понеділок 1 грудня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла. Як інформує «Главком», про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість глав ОВА у своїх соцмережах», – сказано у повідомленні.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Раніше голова «Укренерго» розповів, чи послаблять графіки відключень світла. За словами Віталія Зайченка, після останнього обстрілу по енергоструктурі було зафіксовано чимало пошкоджень, наслідки яких вже оцінили.

Більшість з них вже ліквідовано й обладнання працює. Для цього енергетики працюють цілодобово, тож до роботи залучена велика кількість бригад. Очільник «Укренерго» повідомив, що попри постійні обстріли можна покращити ситуацію з тривалими відключеннями світла.

Також повідомлялося, як Віталій Зайченко пояснив, чому в одних областях світло завжди є, а в інших темрява. Це напряму залежить від того, де були влучання по мережах. Наразі в частині областей є профіцит генерації електроенергії. Саме тому відсутня необхідність запровадження графіків відключень світла.

Раніше «Главком» розповідав, що заборгованість перед «Укренерго» зросла на 15% від початку року. Борги перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку продовжують зростати та вже майже досягли 40 мільярдів гривень. Станом на 10 листопада 2025 року заборгованість складає 39,9 млрд грн, що на 15% більше, ніж на початку року. Водночас зросли і борги самої НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку – на 10%, до 18,5 млрд грн

