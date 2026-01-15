Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Серед місцевих мешканців потерпілих немає
У ніч на 15 січня російські окупанти вчергове завдали ударів по прилеглому до столиці регіону, спричинивши руйнування у приватному секторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Правоохоронці вже працюють на місцях влучань та падіння уламків, документуючи чергові воєнні злочини російської армії.
Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі зафіксовано пошкодження восьми приватних житлових будинків та одного автомобіля. Попри матеріальні збитки, серед місцевих мешканців потерпілих немає.
На місцях подій продовжують працювати поліцейські та рятувальники, які допомагають громадянам та ліквідовують наслідки ударів.
Поліцейські нагадують: у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до укриття.
Нагадаємо, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. За даними рятувальників, ворожий уламок влучив у 15-поверховий житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху.
До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.
