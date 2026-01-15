Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі

Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки

Серед місцевих мешканців потерпілих немає

У ніч на 15 січня російські окупанти вчергове завдали ударів по прилеглому до столиці регіону, спричинивши руйнування у приватному секторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці вже працюють на місцях влучань та падіння уламків, документуючи чергові воєнні злочини російської армії.

Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі зафіксовано пошкодження восьми приватних житлових будинків та одного автомобіля. Попри матеріальні збитки, серед місцевих мешканців потерпілих немає.

Фахівці перевіряють територію на наявність небезпечних залишків ворожого озброєння фото:

На місцях подій продовжують працювати поліцейські та рятувальники, які допомагають громадянам та ліквідовують наслідки ударів.

Поліцейські нагадують: у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до укриття.

Нагадаємо, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. За даними рятувальників, ворожий уламок влучив у 15-поверховий житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.