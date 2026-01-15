Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Поліцейські Київщини обстежують місця падіння уламків на предмет виявлення небезпечних предметів та документують наслідки ворожої атаки
фото: поліція Київської області

Серед місцевих мешканців потерпілих немає

У ніч на 15 січня російські окупанти вчергове завдали ударів по прилеглому до столиці регіону, спричинивши руйнування у приватному секторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці вже працюють на місцях влучань та падіння уламків, документуючи чергові воєнні злочини російської армії. 

Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі зафіксовано пошкодження восьми приватних житлових будинків та одного автомобіля. Попри матеріальні збитки, серед місцевих мешканців потерпілих немає.

Фахівці перевіряють територію на наявність небезпечних залишків ворожого озброєння
Фахівці перевіряють територію на наявність небезпечних залишків ворожого озброєння
фото:

На місцях подій продовжують працювати поліцейські та рятувальники, які допомагають громадянам та ліквідовують наслідки ударів.

Поліцейські нагадують: у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до укриття.

Нагадаємо, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. За даними рятувальників, ворожий уламок влучив у 15-поверховий житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. 

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Теги: поліція війна обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбивства, руйнування, смертельна ворожнеча, глибока ненависть і мільйони зруйнованих доль і життів – це те, чого досягли росіяни за ці роки
Росія вже програла. Питання одне – як і коли це закінчиться
12 сiчня, 21:06
Путін давно втратив зв’язок з реальністю
Брехня Путіна штовхає Росію до краху
26 грудня, 2025, 18:20
Росіяни ударили дроном по мосту на Одещині
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
18 грудня, 2025, 21:18
На Вінниччині обстріл пошкодив 14 будинків
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
23 грудня, 2025, 14:36
Рябков: США не погоджуються на це (відновлювання авіасполучення з РФ – «Главком»), і поки що саме в цій сфері зрушень немає
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
26 грудня, 2025, 23:43
Азербайджанська жінка-військовослужбовець Саміра Самедова в українській армії
У Києві пройшла зустріч з єдиною азербайджанською жінкою пілотом, що служить у ЗСУ
21 грудня, 2025, 12:07
Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
8 сiчня, 20:16
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
9 сiчня, 21:33
У Києві є багато влучань
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
9 сiчня, 07:48

Новини

Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua