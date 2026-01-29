Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти атакували житлову забудову Кривого Рогу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Розпочато аварійно-рятувальну операцію

Сьогодні, 29 січня, російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок чого спалахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«Ворог шахедами у двох місцях атакував житлову забудову нашого міста. Є пожежі», – йдеться у повідомленні.

Розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі аварійним бригадам вдалося відновити теплопостачання, яке зникло після атаки балістичною ракетою 28 січня. За словами Вілкула, усі служби в місті працюють, наразі триває робота «з точкових проблем». «Теплопостачання будинків, відключених учора внаслідок балістичного удару, відновлено», – повідомив він.

До слова, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі. «Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Понівечена багатоповерхівка. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється», – йшлося у повідомленні очільника Дніпропетровська ОДА.

