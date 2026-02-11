Головна Світ Політика
НАТО розпочало військову місію в Арктиці: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
НАТО розпочало військову місію в Арктиці: подробиці
Місія зосередиться на ефективному використанні вже існуючих ресурсів союзників
фото з відкритих джерел

Місія Arctic Sentry координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників НАТО в регіоні та складатиметься з військових навчань

НАТО офіційно розпочало нову військову місію в Арктиці під назвою Arctic Sentry («Арктичний вартовий»). Рішення про старт місії було оголошене сьогодні, 11 лютого 2026 року, напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАТО.

Ця місія стала результатом домовленостей між Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом. І це рішення допомогло розрядити напруженість усередині Альянсу, яка виникла через попередні заяви Трампа щодо намірів США придбати Гренландію.

«Місія підкреслює зобов’язання Альянсу захищати своїх членів та підтримувати стабільність в одному зі стратегічно найважливіших та екологічно найскладніших регіонів світу», – заявив верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Як повідомляється, головна мета операції – посилення присутності НАТО в Арктиці та координація дій союзників на тлі зростаючої активності Росії та Китаю в регіоні. Адже Arctic Sentry забезпечить єдиний оперативний підхід до всіх військових активностей союзників у Високій Півночі, включаючи навчання та розвідку.

За словами головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича, Арктика стає стратегічно значущою через зміну клімату, що відкриває нові морські шляхи, а також мілітаризацію регіону з боку РФ.

Нагадаємо, Британія допоможе Норвегії у протидії загрозі РФ в Арктиці. Протягом наступних трьох років кількість британських військ у Норвегії подвоїться в рамках заходів протидії російській загрозі на Крайній Півночі. 

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, кількість військовослужбовців, дислокованих у Норвегії, збільшиться з 1000 до 2000 осіб. І така потреба виникла на тлі зростання занепокоєння союзників НАТО щодо діяльності Росії в Арктиці, включаючи відновлення роботи старих баз часів холодної війни та зростання військової присутності в регіоні.

 

НАТО розпочало військову місію в Арктиці: подробиці
