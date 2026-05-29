Окупанти вщент знищили школу на Чернігівщині: моторошні фото

Рятувальники ліквідували загоряння на площі близько 230 кв. м

Уночі у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району російський БпЛА атакував будівлю школи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.

Зазначається, що у результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння на площі близько 230 кв. м.

За даними, рятувальників загиблих та постраждалих немає.

До слова, уночі російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього дві жінки дістали поранень. За даними влади, через російський удар пошкоджено чотири багатоквартирні будинки – вибито вікна та понівечено балкони.

Також уночі 28 травня російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання.