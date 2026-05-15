Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі

14 травня внаслідок масованої атаки російських дронів «Герань-2» виникли пожежі на території Чорнобильського заповідника.

У Київській області у Чорнобильській зоні відучора триває пожежа. Частину загоряння сьогодні, 15 травня, ліквідували. Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику, інформує «Главком».

Зазначається, що 14 травня внаслідок масованої атаки російських безпілотників типу «Герань-2» виникли пожежі. Займання зафіксували на території Опачицького та Корогодського ПНДВ Чорнобильського заповідника.

Дрон, який впав на території Чорнобильського заповідника фото: Денис Нестеров/Facebook

Уламки ворожих дронів на території заповідника фото: Денис Нестеров/Facebook

«Станом на 14:00 пожежу в Корогодському ПНДВ ліквідували на площі 1 га», – йдеться у повідомленні.

Чорнобильський ліс після пожежі фото: Денис Нестеров/Facebook

Наразі триває локалізація пожежі в Опачицькому ПНДВ. Там горить три осередки загальною площею 82 га. Розповсюдження вогню зупинили, проте, роботи тривають в посиленому режимі, поінформували у заповіднику.

Нагадаємо, тільки 13 травня було ліквідовано пожежу на території Чорнобильського заповідника, яка спалахнула 8 травня. Рятувальники проливали окремі осередки тління торфу на площі близько 2 гектарів. Під час цієї пожежі вогонь охопив 1200 гектарів площі. 10 травня пожежу було локалізовано, а увечері 12 травня її вдалося остаточно ліквідувати.

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.