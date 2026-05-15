Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі
Розповсюдження вогню вдалося зупинити, проте роботи з гасіння пожежі тривають
фото: Денис Нестеров/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

14 травня внаслідок масованої атаки російських дронів «Герань-2» виникли пожежі на території Чорнобильського заповідника.

У Київській області у Чорнобильській зоні відучора триває пожежа. Частину загоряння сьогодні, 15 травня, ліквідували. Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику, інформує «Главком».

Зазначається, що 14 травня внаслідок масованої атаки російських безпілотників типу «Герань-2» виникли пожежі. Займання зафіксували на території Опачицького та Корогодського ПНДВ Чорнобильського заповідника.

Дрон, який впав на території Чорнобильського заповідника
Дрон, який впав на території Чорнобильського заповідника
фото: Денис Нестеров/Facebook
Уламки ворожих дронів на території заповідника
Уламки ворожих дронів на території заповідника
фото: Денис Нестеров/Facebook

«Станом на 14:00 пожежу в Корогодському ПНДВ ліквідували на площі 1 га», – йдеться у повідомленні.

Чорнобильський ліс після пожежі
Чорнобильський ліс після пожежі
фото: Денис Нестеров/Facebook

Наразі триває локалізація пожежі в Опачицькому ПНДВ. Там горить три осередки загальною площею 82 га. Розповсюдження вогню зупинили, проте, роботи тривають в посиленому режимі, поінформували у заповіднику.

Нагадаємо, тільки 13 травня було ліквідовано пожежу на території Чорнобильського заповідника, яка спалахнула 8 травня. Рятувальники проливали окремі осередки тління торфу на площі близько 2 гектарів. Під час цієї пожежі вогонь охопив 1200 гектарів площі. 10 травня пожежу було локалізовано, а увечері 12 травня її вдалося остаточно ліквідувати.

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. 

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

 

Читайте також:

Теги: ДСНС пожежа дрон Чорнобильська зона Чорнобильська АЕС Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Кошарна експертка у галузі атомної енергетики
«Я дізналася про все від сестри... з Бельгії». Ольга Кошарна згадує, як кияни 40 років тому зустріли Чорнобиль
25 квiтня, 11:00
Ті, хто зупиняють еліту армії РФ
Їх на фронті називають «пожежною командою»… Інтерв'ю з командирами ДШВ
27 квiтня, 20:00
У Білоцерківському районі спалахнула пожежа на підприємстві
На Київщині внаслідок атаки РФ загорілось підприємство
15 квiтня, 23:35
Охоплений вогнембудинок у Броварському районі
У Броварах пожежники врятували людину з охопленого вогнем будинку
17 квiтня, 15:27
Фотовиставка «Укорінені», приурочена 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи
На станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Укорінені» (фото)
22 квiтня, 19:50
Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі 
На Бучанщині викрито схему продажу автівок, ввезених як допомога для ЗСУ
7 травня, 14:05
Надзвичайники ліквідували всі займання
Обстріли на Сході та Півдні: рятувальники ліквідували масштабні пожежі після атак РФ
10 травня, 08:51
Українські дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах
США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів
12 травня, 18:10
Греція підняла з моря дрон
Греція заявила про український слід у дроні біля свого узбережжя
13 травня, 10:06

Новини

Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі
Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі
Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова
Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова
Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)
Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці пролунали вибухи, працює ППО

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua