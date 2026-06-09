У Вінниці надзвичайник урятував кошеня та забрав його додому (фото)

Кошеня впало до триметрової траншеї

На Вінниччині 8 червня надзвичайники врятували чотирьох тварин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«У Турбові вогнеборці місцевої пожежної команди дістали з вигрібної ями трьох цуценят, які провели там не одну добу – мокрі, налякані та знесилені. Після порятунку малюків передали небайдужим людям», – йдеться у повідомленні.

Ще одну тваринку врятували бійці ДСНС у Вінниці на вул. Синьоводській. Кошеня впало до триметрової траншеї, і жоден із перехожих не зміг самотужки його дістати.

«Побачивши малечу, один із рятувальників не залишився байдужим – після порятунку забрав хвостатого додому. Добрі справи не потребують особливих зусиль, коли поруч є люди з великим серцем», – наголошує ДСНС.

До слова, на Полтавщині у Кременчуці рятувальники визволили кошеня, яке застрягло між бетонними конструкціями на території одного з кафе. Для тварини знайшли новий дім.

Раніше на Чернігівщині надзвичайники врятували кота, який опинився під завалами після російського удару по Корюківському району.