Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)
Президент назвав традицію «важливим символом добра та єдності»
фото: Офіс президента

В Україну ввечері 7 грудня пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій. Вони передали йому Вифлеємський вогонь миру від імені всієї скаутської спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Дякую вам за це тепло. Тепло і світло, яке так потрібне нашим людям. І ми з вами розуміємо: в усіх сенсах цього слова – світло дуже сьогодні потрібне. Дякую за те, що ви зігріваєте нас усіх, починаючи від наших героїчних військових і до кожної людини, кожної сім'ї. Хочемо перемоги й миру, і я вам цього бажаю – всьому скаутському руху», – сказав Глава держави.

Діти розповіли про те, як допомагають людям, що були змушені залишити свій дім, збирають кошти на підтримку воїнів і популяризують українську культуру у світі. Вогонь передали президенту представники всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України», молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України» та громадської організації «Асоціація гайдів України».

Вифлеємський вогонь миру згодом буде передано українським захисникам і захисницям. Також пластуни відвідають з ним лікарні, зокрема «Охматдит», школи, церкви та рятувальників.

5 фото
На весь екран
Майже 40 років пластуни в Україні продовжують скаутську традицію
фото: Офіс президента

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

В Україні з 1999 року Вогонь, що символізує мир, любов та добро, і символічно об'єднує всіх українців, поширюють пластуни – українські скаути. Щороку пластуни передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам по всій Україні.

Нагадаємо, майже 40 років пластуни в Україні продовжують скаутську традицію – передають Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч його вже вп’яте доставляють у різні куточки країни потягами «Укрзалізниці». Завдяки залізничним маршрутам вогонь швидко та безпечно дістається до українців, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець.

Вокзали щороку стають стартовими точками передачі вогню: сюди привозять перші лампадки, а пластуни вирушають далі, передаючи полум’я по всій країні. Пасажири можуть забрати Вифлеємський вогонь у свої домівки як символ миру, віри та підтримки одне одного.

Теги: Володимир Зеленський Вифлеємський вогонь пластуни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мелоні вмовляла Зеленського піти на ‎болючі поступки для припинення війни
Мелоні вмовляла Зеленського піти на ‎болючі поступки для припинення війни
Вчора, 22:41
Трамп вважає, що Україна має невигідну позицію на полі бою
FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва
9 грудня, 22:56
Переговори Україна-США в Маямі
Кислиця поділився враженнями від початку переговорів у Флориді
30 листопада, 19:42
Президент наголосив на необхідності посилення захисту та тиску на Росію
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський
29 листопада, 10:35
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
28 листопада, 21:05
Сергій каже, щоб дістатися води, довелося копати не менше трьох метрів
Військовий, який 471 день безперервно пробув на позиції, розповів, як вдалося вижити
22 листопада, 20:30
Зеленський обговорив з Деніелом Дрісколлом війну в Україні
Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни – президент
20 листопада, 20:34
Україна буде отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію
Зеленський повідомив, коли Україна розпочне імпорт газу з Греції
16 листопада, 15:34
Українські діти незаконно утримуються у Росії приблизно в 400 місцях
Зеленський розкрив масштаби утримання українських дітей у Росії
13 листопада, 13:07

Суспільство

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)
Мовна омбудсменка відреагувала на петицію про заборону російськомовних версій сайтів
Мовна омбудсменка відреагувала на петицію про заборону російськомовних версій сайтів
Коли покращиться ситуація з відключенням світла? Відповідь Свириденко
Коли покращиться ситуація з відключенням світла? Відповідь Свириденко
Кім розповів про курйозну розмову із ТЦК про Анджеліну Джолі
Кім розповів про курйозну розмову із ТЦК про Анджеліну Джолі
День ЗСУ у Новій Чорториї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
День ЗСУ у Новій Чорториї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua