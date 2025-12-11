Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (фото)

В Україну ввечері 7 грудня пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій. Вони передали йому Вифлеємський вогонь миру від імені всієї скаутської спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Дякую вам за це тепло. Тепло і світло, яке так потрібне нашим людям. І ми з вами розуміємо: в усіх сенсах цього слова – світло дуже сьогодні потрібне. Дякую за те, що ви зігріваєте нас усіх, починаючи від наших героїчних військових і до кожної людини, кожної сім'ї. Хочемо перемоги й миру, і я вам цього бажаю – всьому скаутському руху», – сказав Глава держави.

Діти розповіли про те, як допомагають людям, що були змушені залишити свій дім, збирають кошти на підтримку воїнів і популяризують українську культуру у світі. Вогонь передали президенту представники всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України», молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України» та громадської організації «Асоціація гайдів України».

Вифлеємський вогонь миру згодом буде передано українським захисникам і захисницям. Також пластуни відвідають з ним лікарні, зокрема «Охматдит», школи, церкви та рятувальників.

5 фото На весь екран







Майже 40 років пластуни в Україні продовжують скаутську традицію фото: Офіс президента

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні з 1999 року Вогонь, що символізує мир, любов та добро, і символічно об'єднує всіх українців, поширюють пластуни – українські скаути. Щороку пластуни передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам по всій Україні.

Нагадаємо, майже 40 років пластуни в Україні продовжують скаутську традицію – передають Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч його вже вп’яте доставляють у різні куточки країни потягами «Укрзалізниці». Завдяки залізничним маршрутам вогонь швидко та безпечно дістається до українців, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець.

Вокзали щороку стають стартовими точками передачі вогню: сюди привозять перші лампадки, а пластуни вирушають далі, передаючи полум’я по всій країні. Пасажири можуть забрати Вифлеємський вогонь у свої домівки як символ миру, віри та підтримки одне одного.