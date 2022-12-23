Плюсова температура та дощі: якою буде погода в Україні 23 грудня

На дорогах західних та північних областей очікується ожеледиця

У п'ятницю, 23 грудня, в Україні буде тепла погода. В деяких регіонах синоптики прогнозують дощі. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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У східних та південних областях істотних опадів не передбачають. Водночас південно-східну частину країни вночі та вранці огорне густий туман.

На дорогах західних та північних областей очікується ожеледиця. Вітер буде південний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду. В Карпатах прогнозують місцями пориви 15-20 метрів за секунду.

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Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря прогріється до 1-6 градусів тепла, у південній частині подекуди – 7-10 градусів вище нуля.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.