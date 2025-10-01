Головна Світ Політика
Росія засудила полоненого «азовця» Дмитра Ремеза до 18 років колонії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія засудила полоненого «азовця» Дмитра Ремеза до 18 років колонії
За даними ЗМІ, військовий до 2017 року працював поліцейським у Запорізькій області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дмитра Ремеза було внесено до списку «терористів та екстремістів»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному уродженцю міста Запоріжжя Дмитру Ремезу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни звинуватили захисника нібито в участі у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності. Суд встановив, що військовослужбовець служив у «Азові», який Росія вважає «терористичною організацією». У травня 2025 року Ремеза було внесено до списку «терористів та екстремістів» Росінфомоніторингу.

Нагадаємо, російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у бригаді «Азов».

До слова, російський суд виніс вирок австралійцю, який брав участь у російсько-українській війні на боці України. РФ засудила чоловіка на 13 років ув'язнення.

Теги: Азов росія в'язниця

