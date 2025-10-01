Росія засудила полоненого «азовця» Дмитра Ремеза до 18 років колонії

За даними ЗМІ, військовий до 2017 року працював поліцейським у Запорізькій області

Дмитра Ремеза було внесено до списку «терористів та екстремістів»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному уродженцю міста Запоріжжя Дмитру Ремезу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Росіяни звинуватили захисника нібито в участі у терористичній спільноті та навчанні з метою здійснення терористичної діяльності. Суд встановив, що військовослужбовець служив у «Азові», який Росія вважає «терористичною організацією». У травня 2025 року Ремеза було внесено до списку «терористів та екстремістів» Росінфомоніторингу.

Нагадаємо, російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у бригаді «Азов».

До слова, російський суд виніс вирок австралійцю, який брав участь у російсько-українській війні на боці України. РФ засудила чоловіка на 13 років ув'язнення.