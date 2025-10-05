Головна Країна Суспільство
У Білгороді після вибухів немає світла та води

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Білгороді після вибухів немає світла та води
У місті блекаут після обстрілу
фото: місцеві пабліки

Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла

Увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання, передає «Главком».

За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.

Перед цим у місті оголошували ракетну небезпеку.

Нагадаємо, увечері 28 вересня Білгород у РФ опинився під обстрілом. Під прицілом була місцева теплоелектроцентраль. Тоді у місці також стався блекаут.

У Білгороді після вибухів немає світла та води
