У Білгороді після вибухів немає світла та води

У місті блекаут після обстрілу

Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла

Увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання, передає «Главком».

👀Тим часом вибухи лунають у російському Білгороді. Зникло світло та водопостачання



Попередньо, горить міська електропідстанція «Луч».#хроніки_оркостану pic.twitter.com/nQgJXUMNGY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2025

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Перед цим у місті оголошували ракетну небезпеку.

Нагадаємо, увечері 28 вересня Білгород у РФ опинився під обстрілом. Під прицілом була місцева теплоелектроцентраль. Тоді у місці також стався блекаут.