У Білгороді після вибухів немає світла та води
Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла
Увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання, передає «Главком».
👀Тим часом вибухи лунають у російському Білгороді. Зникло світло та водопостачання
Попередньо, горить міська електропідстанція «Луч».#хроніки_оркостану pic.twitter.com/nQgJXUMNGY
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Перед цим у місті оголошували ракетну небезпеку.
Нагадаємо, увечері 28 вересня Білгород у РФ опинився під обстрілом. Під прицілом була місцева теплоелектроцентраль. Тоді у місці також стався блекаут.
Коментарі — 0