Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле російське судно біля берегів Швеції

Подробиці операції військові не розкрили

У протоках Ересунн біля берегів Швеції була проведена спеціальна операція флоту НАТО через «підозріле російське рибальське судно». Про це повідомляє Postimees з посиланням на шведські та датські ЗМІ, пише «Главком».

В операції брали участь кораблі берегової охорони Швеції, а також судна флотів Данії та Великобританії.

Рибальське судно «Механік Степанов» довжиною 50 метрів, спущене на воду лише в вересні 2025 року, потрапило в проблеми з двигуном, що призвело до його дрейфу в бік Данії.

Одночасно на борту судна відключилося електроживлення. ВМС Данії повідомили телеканалу TV2, що російське судно було супроводжено військовими кораблями королівського флоту та британських ВМС, але подробиці операції військові не розкрили.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок військової операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry), метою якої є зміцнення позицій Альянсу на східному фланзі.

Найближчими днями в навчаннях «Східний вартовий» буде задіяно цілий ряд союзних ресурсів, а також традиційні засоби і новітні технології, в тому числі елементи, призначені для розв'язання проблем, пов'язаних з безпілотними літальними апаратами. «Eastern Sentry додасть гнучкості та сили нашій позиції», – сказав генсек.