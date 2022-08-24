«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів

Шість потягів затримуються у зв’язку з ДТП

Через дорожньо-транспортну пригоду поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка – Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Запізнюются такі потяги:

№86 Львів – Запоріжжя (+4 год 30 хв);

№76 Київ – Кривий Ріг (+3 год 00 хв);

№42 Львів – Дніпро (+3 год 10 хв);

№92 Одеса – Харків (+3 год 06 хв);

№80 Київ – Дніпро (+1 год 45 хв);

№7/8 Харків – Одеса (+2 год 25 хв).

«Рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, час затримки може змінюватися. Просимо вибачення за незручності та докладаємо зусиль, щоб скоротити час відставання поїздів від графіка», – зазначає відомство.

Нагадаємо, у зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, «Укрзалізниця» скасувала приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності.

Також користувачі послуг «Укрзалізниці» помітили дотепний жарт авторів нового додатку компанії. Днями «УЗ» випустили власний додаток для смартфонів, аби українці та гості країни змогли швидко та зручно знайти потрібні квитки за маршрутами по Україні та Європі.

Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву, на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».