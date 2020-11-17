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    Суспільство

    В Україні оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця

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    Ще кілька областей України попередили про ожеледицю - В Україні оголошено перший рівень небезпеки: на дорогах ожеледиця
    Ще кілька областей України попередили про ожеледицю

    Ожеледиця на дорогах протримається протягом кількох днів

    В Україні попередили про ожеледицю ще кілька регіонів. Області на півночі та в центрі, а також Одеську область.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    До кінця доби 17 листопада, а також вночі і вранці 18 листопада в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікується ожеледь і ожеледиця на дорогах. Через це оголошений перший жовтий рівень небезпеки.

    Складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    Раніше попередження про ожеледицю було оголошено для східних областей України. Попередження розраховано до 19 листопада.

    Поради водіям під час ожеледиці:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, удар, спрямований на вас зменшить свою силу;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом.

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    Сьогодні в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3,4ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня – загалом 215 днів.

    Фахівці «Киїавтодору» вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

    Теги: ДСНС водій автомобіль повітря
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