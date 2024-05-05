Погода на 5 травня: синоптики прогнозують одночасно тепло та заморозки

Найтепліше буде на заході країни

У неділю, 5 травня, на Великдень, в Україні буде тепло. Втім, місцями прогнозують нічні заморозки та грози. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах передбачається мінлива хмарність. Вдень на півночі, а також на Закарпатті та в Карпатах місцями буде невеликий короткочасний дощ та навіть гроза.

Температура повітря вночі буде становити 3-8° тепла. Трохи прохолодніше в нічну пору буде на сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях - 1-6° тепла. Крім того, у цих регіонах на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 17-22° тепла. У західних областях температура повітря підніметься до +25°.

Нагадаємо, літо в Україні 2024 року може бути спекотним, але не рекордно. З одного боку, на це впливає стан океанів, а з іншого – на планету впливатиме активна сонячна радіація. Про це розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Раніше науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні.

До слова, через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо.