Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київ та область суне негода

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київ та область суне негода
Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня
фото: glavcom.ua

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У найближчі години у Києві та області зіпсується погода, насувається сильна гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр в Telegram.

Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози», – йдеться у повідомленні.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків 25 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройде дощ.

У четвер вночі на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті очікуються невеликі дощі. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірні, у Київській області невеликі дощі, вдень подекуди грози. На решті території без опадів.

В усіх областях, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 4-9° тепла. У західних областях 1-6° тепла, а на сході та південному сході країни 10-15°.

Вдень переважно очікується 17-22° тепла. На сході та південному сході країни температура підніметься до 22-27° тепла. А в західних областях очікується 9-14°.

Теги: погода гроза Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П'єса «Марія Стюарт» створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії
Режисер легендарної «Конотопської відьми» представив нову виставу: перші фото
22 квiтня, 22:45
Через загрозу ракетного обстрілу німецькому політику разом з колегами довелось спуститись на підземну автостоянку готелю
Віцеканцлер Німеччини провів півтори години в укритті Києва через тривогу
19 квiтня, 13:31
На Київщині 19 квітня вночі помірний, вдень невеликий дощ
Помірний дощ та 13° тепла: прогноз погоди на 19 квітня
19 квiтня, 05:30
Останній дзвоник у цьому навчальному році для них пролунає 31 числа
Коли у столичних школах продзвенить останній дзвоник: названа дата
18 квiтня, 13:28
Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 8-13°
Помірні дощі та 21° тепла: прогноз погоди на 17 квітня
17 квiтня, 05:41
Будівництво на Подільсько-Воскресенському мостовому переході триває
Кличко пояснив, коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом
16 квiтня, 19:10
Диригентка Болонського оперного театру та американської Менрополітен-опера Оксана Линів
Диригентка Линів виступила за перейменування консерваторії імені Чайковського
11 квiтня, 17:59
Київ потерпає від негоди
Грім, блискавка та дощ із градом: столицю накрила негода (фото, відео)
29 березня, 18:20
Швидкість гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах – це близько 1,2 тис. км на годину
Повітряні сили повідомили, чим збивають ворожі «Циркони»
27 березня, 12:22

Новини

На Київ та область суне негода
На Київ та область суне негода
Кабмін продає готель у центрі столиці
Кабмін продає готель у центрі столиці
Чи діятиме комендантська година у Великодню ніч на Київщині: роз'яснення КОВА
Чи діятиме комендантська година у Великодню ніч на Київщині: роз'яснення КОВА
Столична влада готує зміни щодо оплати проїзду у громадському транспорті
Столична влада готує зміни щодо оплати проїзду у громадському транспорті
Кияни можуть платити за комуналку частинами: інструкція
Кияни можуть платити за комуналку частинами: інструкція
Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення судді Тандира
Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення судді Тандира

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
56K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
49K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
19K
Революції гвоздик – 50. Як зникла остання імперія Європи
19K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua