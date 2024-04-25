На Київ та область суне негода

Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У найближчі години у Києві та області зіпсується погода, насувається сильна гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр в Telegram.

Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози», – йдеться у повідомленні.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків 25 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройде дощ.

У четвер вночі на північному сході, Прикарпатті та Закарпатті очікуються невеликі дощі. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірні, у Київській області невеликі дощі, вдень подекуди грози. На решті території без опадів.

В усіх областях, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 4-9° тепла. У західних областях 1-6° тепла, а на сході та південному сході країни 10-15°.

Вдень переважно очікується 17-22° тепла. На сході та південному сході країни температура підніметься до 22-27° тепла. А в західних областях очікується 9-14°.