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Місцями дощитиме: прогноз погоди на 31 березня

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Місцями дощитиме: прогноз погоди на 31 березня
фото: Главком

Синоптики прогнозують, що небо частково буде вкрите хмарами

У п'ятницю, 31 березня, вночі на Заході країни синоптики обіцяють помірний дощ. Удень злегка дощитиме й у північному та західному регіоні, у Вінницькій та Одеській областях. У Карпатах та на Донеччині та Луганщині прогнозують мокрий сніг. На решті території опадів не очікується. Небо буде хмарним, але з проясненнями. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

У темний час доби температура складе від -4° до +1°, на Заході країни буде трохи тепліше – 0-5° тепла. Удень стовпчик термометра підійметься до +7-12°, а у східному регіоні прогнозують 3-8° тепла.

Місцями дощитиме: прогноз погоди на 31 березня фото 1
Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер

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