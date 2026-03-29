Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Суржука

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Суржука.

21-річний лейтенант Іван Суржук загинув 21 лютого 2026 року внаслідок удару ворожого дрона в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Іван Суржук народився 7 липня 2004 року в Рівному. Навчався у місцевій гімназії №3, згодом – у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові та Рівненському фаховому коледжі НУБіП.

З дитинства Іван зростав активним хлопцем: захоплювався футболом, аеромоделюванням, танцями, любив співати, вмів грати на гітарі. У школі його улюбленим предметом була математика. Він також досягав успіхів у спорті, зокрема в єдиноборствах, виступаючи за клуб бойових мистецтв «Будокан»

Іван Суджук навчався у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові

Навесні 2022 року курсант Академії Іван Суржук уже брав участь в обороні та звільненні Київської області від російських окупантів. Перебуваючи у складі бойової бригади Іван отримав важке поранення на сході, захищаючи Україну. П’ять місяців проходив реабілітацію, але, попри стан здоров’я, повернувся у стрій – до своїх побратимів, яких не міг покинути. Боєць казав: «Як одужаю, щойно повернуся до служби».

«Всі, хто знав Івана, згадують його як щиру, світлу та надзвичайно добру людину. Хлопець із великим майбутнім: офіцер ЗСУ, козак, воїн, чудовий спортсмен, улюблений син своїх батьків. Він міг долучитися до юридичної спільноти, адже мав відповідну освіту. Міг зробити блискучу військову кар’єру, міг кохати, створювати сім’ю, виховувати дітей. Міг радіти сонцю і весні…Але сталося інакше», – розповідають рідні.

Поховали військовослужбовця 27 березня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Тинне» в обласному центрі.

Траурний портрет захисника України Івана Суржука

За давнім українським звичаєм, якщо молодий хлопець помирає неодруженим, його проводжають в останню путь як до вінця – з весільним короваєм фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником

У захисника залишилися батьки та сестра.

