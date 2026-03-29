Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Івана Суржука

Ірина Міллер
Ірина Міллер
П’ять місяців воїн проходив реабілітацію після першого поранення, але, попри стан здоров’я, повернувся у стрій
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Суржука.

21-річний лейтенант Іван Суржук загинув 21 лютого 2026 року внаслідок удару ворожого дрона в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Іван Суржук народився 7 липня 2004 року в Рівному. Навчався у місцевій гімназії №3, згодом – у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові та Рівненському фаховому коледжі НУБіП.

З дитинства Іван зростав активним хлопцем: захоплювався футболом, аеромоделюванням, танцями, любив співати, вмів грати на гітарі. У школі його улюбленим предметом була математика. Він також досягав успіхів у спорті, зокрема в єдиноборствах, виступаючи за клуб бойових мистецтв «Будокан»

Навесні 2022 року курсант Академії Іван Суржук уже брав участь в обороні та звільненні Київської області від російських окупантів. Перебуваючи у складі бойової бригади Іван отримав важке поранення на сході, захищаючи Україну. П’ять місяців проходив реабілітацію, але, попри стан здоров’я, повернувся у стрій – до своїх побратимів, яких не міг покинути. Боєць казав: «Як одужаю, щойно повернуся до служби».

«Всі, хто знав Івана, згадують його як щиру, світлу та надзвичайно добру людину. Хлопець із великим майбутнім: офіцер ЗСУ, козак, воїн, чудовий спортсмен, улюблений син своїх батьків. Він міг долучитися до юридичної спільноти, адже мав відповідну освіту. Міг зробити блискучу військову кар’єру, міг кохати, створювати сім’ю, виховувати дітей. Міг радіти сонцю і весні…Але сталося інакше», – розповідають рідні.

Поховали військовослужбовця 27 березня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Тинне» в обласному центрі.

Траурний портрет захисника України Івана Суржука
За давнім українським звичаєм, якщо молодий хлопець помирає неодруженим, його проводжають в останню путь як до вінця – з весільним короваєм
Прощання із захисником
У захисника залишилися батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також

США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
5 березня, 09:46
Російський диктатор дозволив деяким злочинцям уникнути екстрадиції
Армія РФ як притулок для злочинців з усього світу: Путін підписав закон
9 березня, 09:10
Нафтова криза завжди тягне за собою продовольчу
Війна на Близькому Сході: світ очікує глобальну кризу та дефіцит товарів
14 березня, 12:23
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
16 березня, 07:24
Люди та поліція збирають снаряди на місці удару в Афганістані
Афганістан звинуватив Пакистан у масштабному воєнному злочині
17 березня, 02:29
Боєць 102-го полку окупантів місяцями допомагав українським військовим
19-річний військовий РФ перейшов на бік України
24 березня, 12:15
Підрозділи ДСНС продовжують роботу, надаючи всю необхідну підтримку вінничанам
Удар по Вінниці: рятувальники показали наслідки (фото)
24 березня, 20:59
95-та бригада встановила контроль над Березовим
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині
26 березня, 18:49
Пожежа на терміналі триває
Четверту добу палає нафтовий термінал у Приморську: супутникові фото
26 березня, 19:43

Оцифрування трудової книжки: чому не варто відкладати перехід
Оцифрування трудової книжки: чому не варто відкладати перехід
В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026
В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час

Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
