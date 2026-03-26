Четверту добу палає нафтовий термінал у Приморську: супутникові фото

Наталія Порощук
Пожежа на терміналі триває
фото: «Радіо Свобода»

Порт частково відновлює роботу

Нафтовий термінал у російському місті Приморськ горить уже четверту добу після атаки українських БпЛА. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 26 березня, передає «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

На супутникових знімках видно, що пожежа на терміналі триває.

Водночас Bloomberg пише, що порт частково відновлює роботу. На супутникових знімках зафіксовано нове судно, пришвартоване в порту і якого не було там станом на 24 березня.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня Ленінградська область РФ опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників було уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ. Атаку підтвердив губернатор регіону.

До слова, у ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства – займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів. Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються.

