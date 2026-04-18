Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Олександра Москальця
Під час полювання на російські дрони Радість потрапив під ворожий артилерійський обстріл
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Москальця.
Капітан поліції Олександр Москалець загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Спецпризначенцю назавжди 44 роки, 16 з них він віддав служінню українському народові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.
За час своєї кар’єри Олександр на псевдо Радість пройшов довгий шлях від служби патрульним та оперуповноваженим до виконання бойових задач на сході України.
До лав полку «Дніпро-1» Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» Олександр вступив у 2025-му році і проявив себе, як професійний воїн та надійний побратим.
Його життя обірвалося 17 березня, коли він, у складі вогневої групи, боровся з ворожими FPV аби убезпечити логістичні шляхи та не дати окупантам перерізати постачання до лінії бойового зіткнення.
Під час полювання на російські дрони, Радість потрапив під ворожий артилерійський обстріл, в результаті якого отримав осколкові поранення несумісні з життям.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину.
