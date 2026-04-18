Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Олександра Москальця

Ірина Міллер
glavcom.ua

Капітан поліції Олександр Москалець загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Москальця.

Капітан поліції Олександр Москалець загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Спецпризначенцю назавжди 44 роки, 16 з них він віддав служінню українському народові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Життя Олександра Москальця обірвалося 17 березня 2026 року
фото: Національна поліція України

За час своєї кар’єри Олександр на псевдо Радість пройшов довгий шлях від служби патрульним та оперуповноваженим до виконання бойових задач на сході України.

До лав полку «Дніпро-1» Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» Олександр вступив у 2025-му році і проявив себе, як професійний воїн та надійний побратим.

Олександр Москалець з побратимами
фото: Національна поліція України

Його життя обірвалося 17 березня, коли він, у складі вогневої групи, боровся з ворожими FPV аби убезпечити логістичні шляхи та не дати окупантам перерізати постачання до лінії бойового зіткнення.

До лав полку «Дніпро-1» Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» Олександр вступив у 2025-му році
фото: Національна поліція України

Під час полювання на російські дрони, Радість потрапив під ворожий артилерійський обстріл, в результаті якого отримав осколкові поранення несумісні з життям.

Олександр Москалець загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині
фото: Національна поліція України

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

17 квiтня, 14:33
