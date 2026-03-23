Весняно-літній наступ: аналітики ISW оцінили реальні шанси росіян

Основні зусилля окупанти зосередили на прориві так званого «фортечного поясу» України в Донецькій області

Аналітики підкреслюють, що масштабні атаки свідчать про спробу прориву, однак супроводжуються значними втратами

Російські війська, ймовірно, вже розпочали весняно-літній наступ 2026 року, однак їхні шанси на значний прорив залишаються обмеженими. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

За даними аналітиків, основні бойові дії активізувалися на Лиманському напрямку, де російські сили намагаються створити умови для наступу на Слов’янськ.

Зокрема, 19 березня підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії та 20-ї армії РФ здійснили механізований штурм батальйонного рівня.

«Російські війська провели штурм у семи напрямках та залучили понад 500 піхотинців, десятки одиниць техніки та понад 100 мотоциклів і всюдиходів», – зазначається у звіті.

Аналітики підкреслюють, що такі масштабні атаки свідчать про спробу прориву, однак супроводжуються значними втратами. «Російські війська зазнали втрат у 405 осіб з понад 500 особового складу», – повідомили українські військові.

У ISW вважають, що російські сили намагаються наступати одразу з кількох напрямків: з північного сходу, сходу та півдня, щоб створити умови для просування на Слов’янськ і Краматорськ.

Паралельно РФ посилює авіаційні та дронові удари, зокрема застосовує керовані авіабомби, баражуючі боєприпаси та ударні безпілотники.

Однак, попри інтенсивність наступу, аналітики оцінюють перспективи РФ стримано.

«Російські війська навряд чи захоплять Фортечний пояс у 2026 році, але, ймовірно, отримають деякі тактичні переваги за значну ціну», – зазначає ISW.

Серед ключових проблем російської армії: великі втрати, нестача підготовленого особового складу та прискорене навчання новобранців.

«Російські війська скоротили базову підготовку особового складу з одного місяця до одного тижня», – йдеться у звіті.

Водночас українські сили утримують вигідні позиції, зокрема на висотах поблизу Слов’янська, що ускладнює просування противника. Крім того, ЗСУ активно завдають ударів по російській артилерії та логістиці, що підвищує втрати та знижує наступальні можливості РФ. За оцінкою ISW, українські контрзаходи й надалі збільшуватимуть «вартість» російського наступу впродовж весняно-літньої кампанії.

Як повідомлялось, втрати Росії у війні проти України перевищили 1,2 мільйона військових, однак навіть такі масштаби не позбавили Кремль можливості продовжувати поповнювати армію. Аналітики та військові сходяться на думці: людський ресурс залишається ключовим фактором цієї війни.