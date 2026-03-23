Весняно-літній наступ: аналітики ISW оцінили реальні шанси росіян

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Російські війська, ймовірно, вже розпочали весняно-літній наступ 2026 року, однак їхні шанси на значний прорив залишаються обмеженими. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

За даними аналітиків, основні бойові дії активізувалися на Лиманському напрямку, де російські сили намагаються створити умови для наступу на Слов’янськ.

Зокрема, 19 березня підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії та 20-ї армії РФ здійснили механізований штурм батальйонного рівня.

«Російські війська провели штурм у семи напрямках та залучили понад 500 піхотинців, десятки одиниць техніки та понад 100 мотоциклів і всюдиходів», – зазначається у звіті.

Аналітики підкреслюють, що такі масштабні атаки свідчать про спробу прориву, однак супроводжуються значними втратами. «Російські війська зазнали втрат у 405 осіб з понад 500 особового складу», – повідомили українські військові.

У ISW вважають, що російські сили намагаються наступати одразу з кількох напрямків: з північного сходу, сходу та півдня, щоб створити умови для просування на Слов’янськ і Краматорськ.

Паралельно РФ посилює авіаційні та дронові удари, зокрема застосовує керовані авіабомби, баражуючі боєприпаси та ударні безпілотники.

Однак, попри інтенсивність наступу, аналітики оцінюють перспективи РФ стримано.

«Російські війська навряд чи захоплять Фортечний пояс у 2026 році, але, ймовірно, отримають деякі тактичні переваги за значну ціну», – зазначає ISW.

Серед ключових проблем російської армії: великі втрати, нестача підготовленого особового складу та прискорене навчання новобранців.

«Російські війська скоротили базову підготовку особового складу з одного місяця до одного тижня», – йдеться у звіті.

Водночас українські сили утримують вигідні позиції, зокрема на висотах поблизу Слов’янська, що ускладнює просування противника. Крім того, ЗСУ активно завдають ударів по російській артилерії та логістиці, що підвищує втрати та знижує наступальні можливості РФ. За оцінкою ISW, українські контрзаходи й надалі збільшуватимуть «вартість» російського наступу впродовж весняно-літньої кампанії.

Як повідомлялось, втрати Росії у війні проти України перевищили 1,2 мільйона військових, однак навіть такі масштаби не позбавили Кремль можливості продовжувати поповнювати армію. Аналітики та військові сходяться на думці: людський ресурс залишається ключовим фактором цієї війни. 

Читайте також:

Читайте також

Скасування Європою санкцій на російську нафту означатиме стратегічну поразку європейців у війні проти Росії без жодного пострілу
«Сталевий дикобраз» Європи більше не працює. Що потрібно змінити
10 березня, 09:49
Пьотр Лукасевич: Ми глибоко переживаємо загибель кожного з киян, які трапляються від час ракетних обстрілів
Польський дипломат назвав українські міста, які його здивували під час війни
25 лютого, 15:12
Андрій Сибіга повідомив про евакуацію деяких українців до Єгипту
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 19:25
Блекаут у Багдаді
Через масштабні атаки в Іраку стався повний блекаут
4 березня, 19:42
Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
8 березня, 20:52
Місцева влада розпочала фіксацію збитків для надання допомоги мешканцям
Ворог атакував Сумщину: наслідки прильотів
11 березня, 11:00
У США виник розкол через фінансування війни з Іраном
Республіканці розділилися через витрати на війну з Іраном
20 березня, 13:32
Перша леді Сполучених Штатів Америки звернулася до Лукашенка
Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
20 березня, 20:41
Ситуація на фронті 20 березня
Лінія фронту станом на 20 березня 2026. Зведення Генштабу
20 березня, 22:17

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2026
Атака на Одещину та Кіровоградщину, уражено порт у Росії: головне за ніч
Атака на Одещину та Кіровоградщину, уражено порт у Росії: головне за ніч
Весняно-літній наступ: аналітики ISW оцінили реальні шанси росіян
Весняно-літній наступ: аналітики ISW оцінили реальні шанси росіян
На Кіровоградщині через атаку дронів травмована жінка, пошкоджено будинки
На Кіровоградщині через атаку дронів травмована жінка, пошкоджено будинки
Лінія фронту станом на 22 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 березня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
