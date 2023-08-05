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Politico назвало першу групу українських пілотів для навчань на F-16

Діана Гасюк
glavcom.ua
Politico назвало першу групу українських пілотів для навчань на F-16
Винищувач F-16
фото з відкритих джерел

Вісім українських пілотів, що мають вільне володіння англійською мовою, готові розпочати навчання на американських винищувачах F-16

Визначено першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico.

За даними з джерел, вісім українських пілотів, що мають вільне володіння англійською мовою, готові розпочати навчання на американських винищувачах F-16. Інформація про точну дату початку тренувань поки що не оприлюднена.

Також стверджується, що перед початком тренувань на винищувачах F-16, 20 пілоти з України пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії цього місяця. Загалом для можливої участі у навчальній програмі було обрано 32 пілоти, що достатньо для формування двох ескадрилій.

Коаліція з 11 країн НАТО підтримає навчання українських пілотів у керуванні американськими військовими літаками, з великою частиною навчання, що відбудеться в Данії та Румунії. Зараз адміністрація президента Байдена очікує офіційного плану щодо навчання від європейських союзників, але офіційний представник США виразив сподівання, що він буде переданий протягом кількох тижнів.

Раніше повідомлялося, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться вже цього місяця. Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

Раніше Білий дім назвав країни, у яких можуть пройти навчання українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, США та європейські країни-учасниці «коаліції винищувачів» для України ще недоопрацювали плани навчання пілотів ЗСУ з експлуатації обіцяних F-16, попри заяви про терміни постачання цих літаків. 

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою. 

Як відомо, Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

 

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