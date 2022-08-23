Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)
Прапор підняли на дальньому історичному флагштоку, де під час передачі станції 6 лютого 1996 року український прапор підняли замість британського Юніон Джека
До Дня державного прапора України полярники підняли синьо-жовтий стяг біля української антарктичної станції «Академік Вернадський«. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
«До Дня державного прапора України зимівники та зимівниці 27-ї УАЕ провели урочисте підняття синьо-жовтого стяга біля станції «Академік Вернадський», – ідеться у повідомленні.
Подія відбулася на дальньому історичному флагштоку, де під час передачі станції 6 лютого 1996 року український прапор підняли замість британського Юніон Джека.
Минулого року цей флагшток відновили учасники 26-ї УАЕ. Тепер поблизу станції майорять два українські стяги – ближній, прямо біля входу до «Вернадського», і дальній, на скелі біля океану.
«Пишаємося, що український прапор майорить над Антарктикою! Що під ним ми проводимо дослідження, важливі для всього людства: вивчаємо геокосмос, океан, магнітне поле Землі, зміни клімату, формування погоди та різних природних явищ, озонову діру, унікальний навколишній світ тварин і рослин. Це неймовірна гордість – робити науку світового рівня під прапором України і прославляти свою державу. Дякуємо нашим захисникам за цю можливість. Переможемо!» – зазначив очільник 27-ї УАЕ Юрій Отруба.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші військовослужбовці привітали українців з Днем Державного Прапора.
Громадян України зі святом Прапора привітав також президент Володимир Зеленський.
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