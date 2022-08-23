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Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)
Українські полярники урочисто підняли український прапор над Антарктидою
фото: кадр відео

Прапор підняли на дальньому історичному флагштоку, де під час передачі станції 6 лютого 1996 року український прапор підняли замість британського Юніон Джека

До Дня державного прапора України полярники підняли синьо-жовтий стяг біля української антарктичної станції «Академік Вернадський«. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

«До Дня державного прапора України зимівники та зимівниці 27-ї УАЕ провели урочисте підняття синьо-жовтого стяга біля станції «Академік Вернадський», – ідеться у повідомленні.

Подія відбулася на дальньому історичному флагштоку, де під час передачі станції 6 лютого 1996 року український прапор підняли замість британського Юніон Джека.

Минулого року цей флагшток відновили учасники 26-ї УАЕ. Тепер поблизу станції майорять два українські стяги – ближній, прямо біля входу до «Вернадського», і дальній, на скелі біля океану.

«Пишаємося, що український прапор майорить над Антарктикою! Що під ним ми проводимо дослідження, важливі для всього людства: вивчаємо геокосмос, океан, магнітне поле Землі, зміни клімату, формування погоди та різних природних явищ, озонову діру, унікальний навколишній світ тварин і рослин. Це неймовірна гордість – робити науку світового рівня під прапором України і прославляти свою державу. Дякуємо нашим захисникам за цю можливість. Переможемо!» – зазначив очільник 27-ї УАЕ Юрій Отруба.

День Державного Прапора України – державне свято, яке відзначається щороку 23 серпня. Офіційно це свято було запроваджене наказом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Документ був доповнений наступним президентом Віктором Ющенком, який заснував традицію підіймати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші військовослужбовці привітали українців з Днем Державного Прапора. 

Громадян України зі святом Прапора привітав також президент Володимир Зеленський.

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