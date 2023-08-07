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У Польщі пошкоджено нафтопровід «Дружба»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Польщі пошкоджено нафтопровід «Дружба»
У Польщі пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу «Дружба»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відновити прокачування нафти планують до ранку 8 серпня

У Польщі було пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу «Дружба», тож внаслідок витоку цю нитку довелося відключити. Про це повідомив польський трубопровідний оператор PERN.

Так, через витік нафти на ділянці в Польщі була відключена одна з двох ниток нафтопроводу «Дружба» в напрямку Німеччини. Друга гілка нафтопроводу функціонує без змін.

«Служби PERN досягли пошкодженої ділянки однієї з ниток західної ділянки трубопроводу «Дружба». Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських постачань на Захід. Зараз ведуться ремонтні роботи на нафтопроводі», – йдеться у заяві PERN.

Там додали, що відновити прокачування нафти планують до ранку 8 серпня.

Зауважимо, нафтопровід «Дружба» завдовжки у 5200 км – найбільший у світі. Він прокладений від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща та Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

Раніше російські телеграм-канали повідомили, що у районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області прогриміли вибухи. За непідтвердженою версією, система протиповітряної оборони нібито збила кілька українських безпілотників біля міста Новозибків. Пізніше росіяни повідомили, що збили три «українські дрони».

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Теги: Польща нафтопродукти

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