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«Подарунок від Сталіна». Путін взявся погрожувати Польщі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Подарунок від Сталіна». Путін взявся погрожувати Польщі
Диктатор пригрозив Польщі нагадати, що її західні території – начебто подарунок Сталіна
скріншот з відео

Диктатор Путін заявив, що Польща нібито хоче окупувати Україну та Білорусь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що західні землі Польщі є «подарунком Сталіна» і Польща має бути вдячна СРСР за «відновлення незалежності». Одіозну заяву диктатор висловив на засіданні ради безпеки Росії.

На засіданні Путін видав ще один «урок історії XX століття», звинувативши Польщу в анексії «історичних російських губерній», захопленні частини Литви у 1920 році та участі у розділі Чехословаччини у 1938 році.

«Хочу нагадати також і про те, чим у результаті закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона національною трагедією 1939 року, коли Польща була кинута західними союзниками на «з'їдання» німецькій військовій машині і фактично втратила свою незалежність і державність, яка була відновлена величезною мірою завдяки Радянському Союзу. І саме завдяки Радянському Союзу завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо», – сказав російський диктатор.

Він також заявив, що Польща хоче «під «натовською парасолькою» сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися в конфлікт в Україні, щоб потім «відірвати» собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню Західну Україну».

Крім того, Путін вважає, що польське керівництво «мріє» і про території Білорусі. У зв'язку з цим він пригрозив, що агресія проти Білорусі означатиме і агресію проти РФ.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна. 

Теги: Польща путін

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