Польські водії завтра можуть заблокувати кордон з Україною

Польські перевізники вбачають конкуренцію з боку українських колег

На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.



«За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене».

«Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок», – додали прикордонники.

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Страйк можуть перенести на 6 листопада

Співголова блокади, організатор протесту поблизу пункту пропуску «Корчова-Краківець» Томаш Борковський повідомив «Укрінформу», що перевізники перенесли початок блокади руху на 6 листопада.

«Блокада розпочинається з 12:00 (13:00 за київським часом) 6 листопада», – зазначив Борковський, додаючи, що вона одночасно розпочнеться в трьох місцях поблизу кордону з Україною.

У чому причина?

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявляв, що польські перевізники вбачають конкуренцію з боку українських колег. За його словами, у вівторок з польською стороною відбулась прикордонна представницька зустріч, на якій поляки повідомили, що з 3 листопада може відбутися страйк і в певній формі блокування кордону, що може тривати навіть до кінця цього року.

Вимоги перевізників

Серед вимог польських перевізників, які погрожують заблокувати або максимально ускладнити автомобільний рух на польсько-українському кордоні, зокрема, є: повернення українським перевізникам дозволів; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їх фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги в Є-черзі для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, а також отримання доступу до української системи «Шлях».