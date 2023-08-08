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Польський міністр втрапив у скандал і лишився посади

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польський міністр втрапив у скандал і лишився посади
Адам Нєдзельський
фото: PAP / Tomasz Gzell

Очільник польського МОЗ піддався хвилі критики після того, як оприлюднив у Twitter персональні дані лікаря

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв відставку міністра охорони здоров’я Адама Нєдзельського, який обіймав посаду протягом трьох років. Про це повідомило польське видання Polsat.

«Я вирішив прийняти відставку міністра охорони здоров’я Адама Нєдзельського. Водночас я вирішив запропонувати цю посаду депутату Катажині Сойці», – заявив Моравецький.

Як уточнюється, відставка відбулася на тлі хвилі критики після того, як очільник польського МОЗ оприлюднив у Twitter персональні дані лікаря з Познані та групу ліків, які той виписав собі сам. Таким чином міністр відповів на закиди щодо нібито проблем із випискою електронних рецептів, оскільки раніше лікар заявив, що не зміг виписати рецепт своєму пацієнтові.

Розголошення цієї інформації обурило медиків по всій країні – вони вимагали відставки міністра.

Моравецький пояснив цей скандал «особливим часом виборчої кампанії».

«Це період, коли ми повинні бути особливо чутливими до будь-якої помилки, до зайвих слів, навіть коли викривається брехня та маніпуляції іншої сторони», – зазначив польський прем’єр.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня 2023 року.

За словами лідера правлячої партії «Право і Справедливість» Ярослава Качинського, росіяни, ймовірно, готують провокації перед цьогорічними парламентськими виборами в Польщі.

До слова, 3 серпня польський президент Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.

Теги: вибори скандал Польща міністр

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