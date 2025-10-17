У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автівки з українськими номерами

Польські правоохоронці реєстрували повідомлення про підпали автомобілів з українськими номерами з червня

Поліція Поморського воєводства затримала 42-річного чоловіка, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерними знаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що місцеві правоохоронці реєстрували повідомлення про підпали автомобілів з українськими номерними знаками з червня. Спочатку ці події не пов'язували між собою, проте детальний аналіз зібраних матеріалів дав змогу пов'язати серію підпалів і виділити вузьку групу потенційних злочинців.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому, ним виявився 42-річний житель Гдині. Поліцейські знайшли при ньому і в його квартирі речовини, з яких можна виготовити вибухову суміш.

Наміром злочинця було знищення автомобілів з українськими номерними знаками, але, як зазначено, він підпалював автівки й з польськими номерами. Зібрані поліцією докази дали змогу висунути чоловікові попередні звинувачення у знищенні автомобілів, збитки від якого оцінюються в суму щонайменше 262 тис. злотих.

Суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримісячного арешту. За знищення майна передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пʼяти років.