Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Польщі зростає хвиля нападів на українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
Між січнем і липнем 2025 року в Польщі зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті до українців
фото з відкритих джерел

Польська поліція б’є на сполох через агресію проти українців

Польська поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TVP World.

За даними польських правоохоронців, між січнем і липнем 2025 року зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті, що на 41% більше, ніж у той самий період 2024 року, коли було зареєстровано 384 такі інциденти.

Найпоширенішим правопорушенням залишаються загрози насильством: у 2024 році зафіксовано 479 випадків проти 317 у 2022 році. Лише за перші вісім місяців 2025 року зафіксовано 322 інциденти, що свідчить про можливість встановлення рекорду.

Інші види злочинів також демонструють значне зростання. Кількість випадків фізичного чи психологічного насильства за два роки зросла майже на 73%, з 160 у 2022 році до 278 у 2024 році. Фізичні напади із заподіянням шкоди здоров’ю збільшилися більш ніж на 43%, а ксенофобські, расистські або релігійно нетерпимі напади майже подвоїлися – із 113 у 2022 році до 188 у 2024 році.

Пограбування з участю українських жертв зросли на 57%, а також збільшилася кількість випадків переслідування, викрадення особистих даних, примусу та шантажу.

«Злочини на ґрунті ненависті є формою дискримінації та порушенням основних прав людини», – заявила речниця поліції Віолетта Шубська. Вона підкреслила важливість документування під час розслідувань того, чи виражав злочинець негативне ставлення до певної групи, до якої належить або здається, що належить потерпілий.

Попри те, що польське законодавство формально не визначає поняття «злочин на ґрунті ненависті», правоохоронці користуються визначенням, наданим Офісом демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (ODIHR).

Професор Варшавського університету Пржемислав Садура пов’язує зростання антикризової настроєності проти українців із поєднанням економічної невпевненості, дезінформації та політичної експлуатації. Він зазначив, що початкова хвиля солідарності після вторгнення Росії у 2022 році зійшла нанівець, поступившись місцем зростаючій неприязні.

«Люди бояться, що українці займають їх місце у черзі – у лікаря, у дитячих садках або на ринку праці», – сказав Садура польському виданню Onet. За його словами, ці страхи пов’язані з крихкістю соціальної безпеки в Польщі та сприйняттям, що українські працівники знижують заробітні плати.

Соціолог також звернув увагу на роль соціальних мереж у поширенні фейкових історій, часто підживлюваних російською дезінформацією.

«Ми живемо у часи, коли платформи функціонують як цифрові плітки», – зазначив він, маючи на увазі широко розповсюджені – та сфабриковані – історії про «претензійних» українців, які відмовляються оплачувати послуги.

Садура попереджає, що Польща може наближатися до небезпечної точки: «Ми вже спостерігаємо перехід від поодиноких проявів агресії до організованої ворожості. Так починаються погроми – із заміщенням ролей жертви та злочинця та дегуманізацією цільової групи».

Він закликав до негайних заходів проти ксенофобії та захисту демократичних цінностей: «Держава повинна припинити поступатися екстремістським групам і взяти на себе відповідальність за безпеку публічного дискурсу».

Раніше Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (МВСіА) Польщі ініціювало дебати щодо посилення процедури надання польського громадянства та репатріації. Голова МВСіА Марцін Кервінський заявив про необхідність запровадження «належної, якісної, ґрунтовної оцінки та процедури» для всіх заявників.

Раніше податкова служба Польської республіки посилила контроль за грошовими переказами українців, які перебувають у країні, які вже почали стикатися з блокуванням своїх рахунків. 

Читайте також:

Теги: злочин поліція українці Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість українців цього віку, які в'їхали до Польщі, збільшилася у понад 10 разів порівняно з серпнем
Чи тікають хлопці з України? По слідах одного неоднозначного рішення 
11 жовтня, 19:59
Пілоти будуть розміщені поблизу міста Познань вже з жовтня
Норвегія посилює захист Польщі винищувачами: названо умови розміщення F-35
5 жовтня, 12:20
Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс
У Києві водій кинув бойову гранату в бік маршрутки колеги (фото)
6 жовтня, 08:52
Василь Боднар каже, що консули контактують із заарештованим громадянином України та консультують його
Справа про підрив «Північних потоків». Посол прокоментував арешт українця в Польщі
8 жовтня, 13:01
Через дівчину відпочивальники з двох різних компаній влаштували бійку, після чого один з чоловіків дістав зброю
Киянин через дівчину влаштував стрілянину у столичному барі: подробиці інциденту
12 жовтня, 17:23
У викраденій сумці обранця лежало 29 тис. грн готівкою
Нардепа-мільйонера пограбували біля супермаркета Novus
13 жовтня, 23:03
Склад, який підпалили засуджені за наказом РФ
У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ
25 жовтня, 04:33
Вартість однієї плитки «Жуколаду» – 49 грн
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків
29 жовтня, 09:44
Росіяни атакували місто Корюківку безпілотниками
На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру
Сьогодні, 10:06

Суспільство

У Польщі зростає хвиля нападів на українців
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Томагавк». Мовознавиця пояснила, як правильно вимовляти назву американської ракети українською
«Томагавк». Мовознавиця пояснила, як правильно вимовляти назву американської ракети українською

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua