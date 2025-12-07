Головна Країна Суспільство
Помер режисер В'ячеслав Криштофович

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Помер режисер В'ячеслав Криштофович
Криштофович народився у 1947 у Києві
фото: uafilmacademy.org

Криштофович мав звання заслуженого діяча мистецтв України, був лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка та «Золота дзиґа»

На 79-му році життя помер кінорежисер, сценарист, актор і театральний педагог В’ячеслав Криштофович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну спілку кінематографістів України.

«Перестало битися серце Вʼячеслава Сигизмундовича Криштофовича – людини великої внутрішньої культури, майстра, який умів у найпростішому побачити важливе», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фільми режисера – «Самотня жінка бажає познайомитися», «Автопортрет невідомого», «Ребро Адама», «Приятель небіжчика» – давно стали частиною української кінематографічної пам’яті. «Він був митцем з особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках. Навіть найменша з його «дрібниць життя» у кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, – все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії», – йдеться у заяві.

Свого часу В’ячеслав Криштофович з’являвся в кадрі і сам: ще молодим зіграв у «Совісті» та «Серці Бонівура», а згодом – у «Першому правилі королеви».

В’ячеслав Криштофович народився у 1947 у Києві. Закінчив режисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Його найвідоміші фільми радянських часів –  «Самотня жінка бажає познайомитися», «Автопортрет невідомого», «Ребро Адама». Його фільм часів незалежної України  «Приятель небіжчика»пропонувалася до відбору претендентів на «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

Також понад 20 років режисер знімав телесеріали. У 2020 році на великі екрани вийшла його стрічка «Передчуття». У студентські роки зіграв у декількох фільмах, зокрема у «Совісті» та «Серці Бонівура», а також вже у зрілому віці з’явився у фільмі «Перше правило королеви». Викладав у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Мав звання заслуженого діяча мистецтв України, був лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка та «Золота дзиґа» за внесок у розвиток українського кінематографа. У 2020 му нагороджений Орденом За заслуги III ступеня.

«Але, напевно, найбільше він любив навчати тих, хто тільки приходив у професію. Він завжди зустрічав їх з надією та вірою і студенти Криштофовича пам’ятатимуть спокій, уважність і доброзичливу вимогливість Майстра, завдяки яким виростали нові голоси нашого кіно. Для нас Вʼячек був колегою, другом, людиною зі світлими жартами й небайдужим серцем», – розповіла Національна спілка кінематографістів України.

