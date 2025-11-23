Головна Скотч Життя
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Костелло був призначений особистим дизайнером принцеси Діани у 1983 році
фото: Reuters

Пол Костелло мирно помер у Лондоні після короткої хвороби, у колі дружини та семи дітей

Ірландський модельєр Пол Костелло, відомий як особистий дизайнер принцеси Діани та один із найвпливовіших учасників Лондонського тижня моди протягом понад сорока років, помер у віці 80 років. Як пише Reuters, про це повідомила його родина, передає «Главком».

Костелло був призначений особистим дизайнером принцеси Діани у 1983 році – незабаром після того, як заснував власний бренд Paul Costelloe Collections. Їхня співпраця тривала до самої смерті принцеси у 1997 році, ставши однією з ключових у її модному образі.

Дизайнер керував створенням своїх колекцій у студії в центрі Лондона та залишався активним учасником Лондонського тижня моди від самого його запуску в 1984 році. Востаннє він виходив на головний подіум у вересні цього року, презентуючи колекцію сезону весна–літо.

За словами родини, Пол Костелло мирно помер у Лондоні після короткої хвороби, у колі дружини та семи дітей.

Народжений у Дубліні в 1945 році, Костелло навчався у престижній Chambre Syndicale de la Haute Couture в Парижі, працював у Мілані в універмазі La Rinascente, а також деякий час жив у Нью-Йорку, де запускалися його перші брендові проєкти. Згодом він оселився в Лондоні, де й розквітла його співпраця з принцесою Діаною.

Сьогодні його бренд охоплює жіночий і чоловічий одяг, аксесуари, сумки, предмети інтер’єру та ювелірні вироби.

Віце-прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс висловив співчуття, назвавши Костелло однією з ключових постатей модної індустрії:

«Пол прожив визначне життя як провідна фігура в ірландській, британській та міжнародній моді. Він побудував успішний бізнес завдяки неймовірному таланту, дисципліні та непохитній відданості якості. Його історія – це вражаючий ірландський успіх».

Нагадаємо, з життя пішов відомий український музикант Лесик Турко (Олег Турко). Він був співзасновником гурту Dzidzio. 

Теги: смерть принцеса Діана дизайнер

