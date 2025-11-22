Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко

Український музикант раніше переносив клінічну смерть

З життя пішов відомий український музикант Лесик Турко (Олег Турко). Він був співзасновником гурту Dzidzio. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку Марію Панчишин.

«Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати», – повідомила Марія Панчишин.

скріншот

Лесик Турко (Олег Турко) був знаковою фігурою на українській сцені, відомий завдяки участі у гурті Dzidzio, а згодом як засновник власних проєктів, зокрема «ЛесикСам».

За період більше року музикант переніс дві операції та клінічну смерть через зупинку серця: у травні 2024-го було перше хірургічне втручання, у грудні 2024-го серце артиста зупинилося на сцені, просто під час виступу, а вже за пів року він знову потрапив у лікарню зі стенозом аортального клапана.

Нагадаємо, минулого року український співак Михайло Хома (Dzidzio) прокоментував зупинку серця свого колишнього колеги, гітариста Олега Турка, більш відомого як Лесика. Він розповів, що Лесик після зупинки серця на концерті перебував в реанімації та його стан не поліпшувався.