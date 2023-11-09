Помер творець «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий
Прощання з Мостовим відбудеться в суботу, 11 листопада, о 12:00
Творець «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий, який керував виданням із 1994 до 2011 року, помер на 77-му році життя. Про це йдеться на сайті видання.
«Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише вчителя, а й рідну і близьку людину... Пам'ятаємо. Вдячні. Боляче. Світла пам’ять», – йдеться в некролозі.
У виданні зазначили, що на прощанні не буде подушечок з орденами, бо Мостовий «не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади».
«У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища – він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам», – пише у некролозі.
Прощання з Мостовим відбудеться в суботу, 11 листопада, о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.
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